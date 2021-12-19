В России утвердили программу содействия занятости молодёжи до 2030 года

Программа рассчитана до 2030 года. Фото: Владимир Мартьянов

Правительство России согласовало программу содействия занятости молодёжи. Она будет действовать до 2030 года.

Документ утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Он опубликован на сайте Правительства РФ.

"В рамках программы планируется разработать дополнительные механизмы содействия занятости молодёжи, сделать так, чтобы современное образование больше отвечало требованиям работодателей, создать условия, которые позволят студентам совмещать обучение с трудовой или предпринимательской деятельностью", - сообщает пресс-служба кабмина.

Программа содержит 32 мероприятия. Так, например,работодателям будут предоставляться субсидии за трудоустройство молодых людей. Также документ обязывает совершенствовать порядок формирования и распределения контрольных цифр приёма в колледжи и вузы, чтобы максимально приблизить их к потребностям рынка труда.

Кроме этого, молодым людям будут оказывать содействие при переезде в регионы, где наблюдается дефицит на рынке труда. Для студентов организуют практическое обучение у индивидуальных предпринимателей. Также запустят проект "Страна мастеров", который даст возможность персонального сопровождения молодёжи в предпринимательстве.

Предполагается, что программа будет охватывать до 200 тысяч человек ежегодно. В результате всех этих мер уровень безработицы среди молодёжи должен существенно снизиться: к 2024 году доля трудоустроенных выпускников должна достигнуть 85%, а к 2030 году – 92%.

В 2022 году на финансирование мероприятий программы будет направлено более 9,9 млрд рублей.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что порядка 60% молодых людей до 24 лет не работают.