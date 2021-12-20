Владимир Путин назвал количество предотвращённых с января по ноябрь этого года терактов

По словам Президента РФ удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником. Он отмечается сегодня, 20 декабря.

Глава государства, в частности, отметил, что сейчас из-за сложности международной обстановки и современных вызовов к деятельности спецслужб предъявляются повышенные требования. Особенно это заметно в решении приоритетной задачи органов безопасности - борьбе с терроризмом. За последние годы на этом сложном и ответственном участке достигнуты значимые успехи.

"Удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы. За 11 прошедших лет предотвращено более 200 терактов, а количество совершённых преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно", - подчеркнул Владимир Путин в своём видеообращении в честь Дня работника органов безопасности. Оно размещено на сайте телеканала "Звезда".

Российский лидер заметил, что большая часть таких деяний выявляются на стадии подготовки. В частности, с января по ноябрь этого года сотрудниками органов безопасности предотвращено 61 подобное преступление, из них 32 теракта. По словам Президента РФ, нужно и дальше совершенствовать эту работу, ликвидировать ячейки международных террористических группировок.

В числе приоритетных задач Владимир Путин назвал продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, надёжную защиту государственных рубежей, борьбу с экстремизмом.

Поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов безопасности и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В частности, он отметил, что во многом благодаря их эффективной работе в многонациональной Свердловской области сохраняется гражданский мир, укрепляется социальная стабильность. Полный текст поздравления главы Среднего Урала опубликован в субботнем номере "Областной газеты".