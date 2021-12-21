109 солдат вернулись на Урал

Ребята из поискового отряда «Рубеж» зайковской школы показывают младшим школьникам найденные артефакты. Фото: Алексей Кунилов

В Калининском районе Тверской области найдены захоронения уральских солдат. По предварительным данным, в братских могилах лежат останки порядка 500 бойцов – они погибли в боях с фашистами в 1941 году, освобождая деревни Максимовскую и Шульгино. На родине – в Свердловской области – о судьбе этих солдат не знали 80 лет…

Только обелиск

О захоронениях «Облгазете» рассказал Анатолий Клепиков – председатель совета ветеранов Вооружённых сил РФ Ирбитского района и Ирбита. Полковник запаса, в прошлом военный журналист телеканала «Звезда», Анатолий Иванович с 2014 года ведёт поисково-исследовательскую работу вместе с ирбитскими педагогами и школьниками. В этом году он решил проследить боевой путь 375-й уральской стрелковой дивизии. Она была сформирована 80 лет назад – полностью из свердловчан.

Изучив архивные документы, в том числе журналы боевых донесений о безвозвратных потерях, Клепиков составил списки уральских бойцов. Выяснилось, что 375-я дивизия с боями освобождала тверскую землю. Почти 500 человек погибли, сражаясь у деревень Шульгино и Максимовская (они располагались по соседству). Там же и были похоронены – в братских могилах.

– Я ездил туда осенью, – говорит Анатолий Иванович. – Самих деревень давно уже нет. У захоронений остался старенький обелиск, на нём сохранилось несколько имён. Нам удалось установить, что только из Ирбитского района там 47 человек лежат. Тогда мы стали сверять данные по домовым книгам и уже нашли родственников 15 бойцов, которые до сих пор живут в районе. А там ещё останки солдат как минимум из девяти районов области и Свердловска.

Откуда бойцы На сегодняшний день известны имена 109 погибших солдат 375-й уральской стрелковой дивизии, захороненных у деревни Максимовской (перечень имён и фамилий есть в редакции «Облгазеты»). В списке – уральцы, призванные райвоенкоматами Артёмовского, Байкаловского, Гаринского, Ирбитского, Нижнесергинского, Режевского, Ревдинского, Таборинского, Туринского, Шалинского районов и Свердловска. Опубликовывать их пока нельзя. Обнародовать данные о бойцах можно будет только после перезахоронения останков и утверждения списка военным комиссариатом Тверской области.

Записка на память

Житель Ирбита Вячеслав Жульдиков - правнук одного из солдат, погибших у деревни Максимовской. Долгое время в семье Вячеслава ничего не знали о судьбе родственника.

– Портрет прадеда всегда висел в доме, но подробностей, что с ним случилось, моя бабушка – его дочь – не рассказывала. Только однажды записку показала (мужчина выводит на экран телефона снимок документа. – Прим. авт.). Вот текст: Свалухин Григорий Антонович, рядовой стрелок 1241-го стрелкового полка 375-й уральской стрелковой дивизии, призван в 1941 году из села Пьянково Зайковского района (сейчас это Ирбитский район. – Прим. авт.), погиб в боях 18 декабря 1941 года, захоронен в деревне Максимовская. Откуда записка – не знаем, видимо, бабушка с похоронки списала, – говорит Вячеслав Вячеславович.

Жульдиковы стали искать информацию по Интернету. Нашли снимок обелиска у братской могилы в Тверской области. На табличке даже имя Григория Свалухина сохранилось. И как раз в это время Анатолий Клепиков начинает поиск родственников погибших солдат по Ирбитскому району… Сейчас мужчины ведут поисковую работу вместе.

Солдатский медальон, найденный у братской могилы в Максимовской: он принадлежал Хорькову Ивану Парамоновичу, 1909 года рождения, из Сухоложского района Свердловской области. Боец числился пропавшим без вести с декабря 1941 года. Недавно его родственников нашли. Фото: Из личного архива Анатолия Клепикова

Это наш долг

Узнав о найденных захоронениях, «Облгазета» связалась с Тверской областью. В правительстве региона нам сообщили: принято решение перезахоронить останки уральских бойцов – с воинскими почестями. Это произойдёт в следующем году.

А в центральной библиотеке Калининского района даже сохранилась информация о подвиге свердловчан. Оказывается, в декабре 1941 года фашисты собрали у деревень Максимовская и Шульгино почти 3 тысячи мирных жителей – женщин, стариков, детей. И выставили их живым щитом, прикрывая свой отход. 375-я уральская стрелковая дивизия боролась за людей, и большую часть населения сумела спасти.

– Если кто-то из ныне живущих уральцев ищет своего родственника, служившего в этой дивизии в годы Великой Отечественной войны, возможно, у нас получится что-то прояснить. Обращайтесь ко мне, в администрацию Ирбитского района или в школу №1 посёлка Зайково. Совместными усилиями попробуем восстановить закрытые ранее страницы нашей истории, – сказал Анатолий Клепиков.

– Это и есть настоящее патриотическое воспитание, а не просто парадные марши и громкие слова. Время идёт, поколения меняются, война отдаляется от нас. Нужно, чтобы сегодняшние дети знали, кто и какой ценой сохранил для них страну. Это наш долг, – сказал глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров.

Кстати Учащиеся школы №1 посёлка Зайково Ирбитского района в следующем году планируют поехать в Тверскую область – к найденным братским могилам. Нынче на базе школы впервые сформировался поисковый отряд, куда вошли 10 старшеклассников. Парни хотят принять участие в раскопках. Пример им показал школьный воспитатель Марат Бексултанов: этим летом он вместе с московскими поисковиками ездил в Тверскую область, правда, в другой район – Зубцовский. И привёз оттуда целую коллекцию военных артефактов: фугасные немецкие мины, гильзы и магазины от немецких и русских винтовок, сапёрные лопатки, котелок, каску и даже реактивный снаряд от «катюши». Все предметы времён Великой Отечественной войны не пригодны к использованию. Сейчас эти экспонаты выставлены в школе на всеобщее обозрение.

Выставка находок поисковиков из Тверской области в зайковской школе. Фото: Алексей Кунилов

Вячеслав Жульдиков (слева) и Анатолий Клепиков рассказывают историю уральской дивизии. Фото: Алексей Кунилов

Сделаный руками школьников макет самолёта – дань памяти дважды Герою Советского Союза Григорию Речкалову, чьё имя носит зайковская школа. Фото: Алексей Кунилов

Стенд с героями ирбитской земли в зайковской школе. Фото: Алексей Кунилов