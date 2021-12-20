Новый законопроект Госдумы РФ предлагает наказывать за пытки лишением свободы до 12 лет

Законопроектом предлагается привлекать к ответственности за пытки сотрудников ФСИН России. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня, 20 декабря, в Госдуму РФ внесён законопроект об ужесточении наказания за пытки. За такие преступления, организованные представителями власти, предлагается лишать их свободы на срок до 12 лет.

«Ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключённым в системе ФСИН вызвали озабоченность широкой общественности и не могут остаться без внимания законодателей, - подчеркнул один из авторов законопроекта, председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников. - Надругательство над заключёнными, унижение их человеческого достоинства, попрание основных прав человека не могут быть оправданы никакими благими намерениями сотрудников правоохранительных органов, никакими социально значимыми целями". Его слова приводятся на сайте Госдумы.

Там же отмечается, что законопроектом предлагается привлекать к ответственности за пытки сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, которые проводят дознание. Кроме того, в этом документе даётся более детальное и чёткое определение пыток и вводится такое понятие как "запугивание".

Напомним, о том, что системные меры необходимы для борьбы с нарушением прав заключённых, говорил Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Тогда он сказал, что Совет Федерации уже начал работать над внесением изменений в законодательство, благодаря которым было бы закреплено само понятие состава преступления "пытки".