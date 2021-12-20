Свердловское МЧС предупреждает о сильном снеге и гололедице

С пятницы по воскресенье на дорогах Свердловской области произошло около 300 дорожно-транспортных происшествий. Фото: Галина Соловьёва.

Жителей Свердловской области предупреждают о непогоде. В ближайшие дни в регионе ожидается сильный снег, на дорогах гололедица.

Спасатели просят граждан быть предельно осторожными и внимательными. Водителям необходимо учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения.

В свою очередь пешеходам рекомендуют обратить внимание на свою обувь. От высоких каблуков лучше отказаться. Отдайте предпочтение устойчивой подошве или используйте специальные противоскользящие приспособления. Ранее «Облгазета» составила гид по выбору удобной и не скользящей в гололёд обуви.

Об инцидентах и необходимости оказания помощи свердловчане могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или по единому номеру вызова экстренных служб «112».

Добавим, с пятницы по воскресенье на дорогах Свердловской области произошло около 300 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли пять человек, ещё 37 получили травмы.

Читайте также:

В Свердловской области последствия снегопада ликвидируют 350 единиц техники.

Евгений Куйвашев поручил дорожникам полностью ликвидировать последствия снегопада.