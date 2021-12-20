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Общество
20 декабря 2021, 17:12

В Нижнем Тагиле во время праздничных мероприятий запретят продавать алкоголь

алкогольная продукция

Ограничивать розничную продажу алкоголя будут четыре раза. Фото: Галина Соловьёва.

Жителей Нижнего Тагила предупредили об ограничении продажи алкогольной продукции в конце декабря - начале января. Это необходимо для обеспечения общественного порядка при проведении массовых мероприятий во время Новогодних и Рождественских праздников.

Как говорится в постановлении, опубликованном на сайте горадминистрации, реализация алкоголя будет ограниченна на территориях, прилегающих к местам проведения гуляний. А именно:

  • 25 декабря с 15:00 до 19:30 в квадрате шоссе Восточное - ул. Ильича - ул. Окунева - пр. Вагоностроителей;
  • с 25 по 30 декабря с 15:30 до 19:00 в квадрате шоссе Восточное - ул. Ильича - ул. Окунева - пр. Вагоностроителей;
  • 26 декабря с 16:00 до 20:00 в квадрате пр. Мира - ул. Горошникова - ул. Пархоменко - ул. Карла Маркса;
  • со 2 по 7 января с 15:30 до 19:00 в квадрате шоссе Восточное - ул. Ильича - ул. Окунева - пр. Вагоностроителей.

Тем же документом утверждён перечень праздничных мероприятий. Уточняется, что он может корректироваться в связи с ситуацией по коронавирусу.

Добавим, в начале месяца в Нижнем Тагиле начали строить ледовый городок. Его основной темой станет 85-летие студии "Союзмультфильм", которое отмечается в текущем году. Строительство должно завершиться 25 декабря. На праздничную площадку власти выделят почти 11,5 млн рублей.

Ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале заблокировали четыре сайта по продаже алкоголя в ночное время.

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