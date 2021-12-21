21 декабря наступил самый короткий день в 2021 году

Солнце повернуло на лето: сегодня - день зимнего солнцестояния. Фото: Московский планетарий

Сегодня наступил самый короткий день в году. В Екатеринбурге он продлится всего 6 часов 44 минуты и 28 секунд. Солнце взойдёт на юго-востоке в 9:34, опишет самую короткую дугу на небосводе и зайдёт на юго-западе уже в 16:19.

Ночь с 21 декабря на 22 будет самой длинной, тёмное время суток будет длиться 17 часов 16 минут. Для сравнения, в день летнего солнцестояния, 21 июня, Солнце светит в Екатеринбурге 17 часов 51 минуту и заходит всего на 6 часов.

После дня, который называют Днём зимнего солнцестояния, световой день начнёт прибавляться, а ночь убывать. Уже к Новому году продолжительность дня увеличится на 6 минут, 31 декабря она составит 6 часов 50 минут и 44 секунды.

"21 декабря 2021 года в 18:59 произойдёт зимнее солнцестояние. Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигнет самого удалённого положения от небесного экватора в сторону южного полюса мира. В северном полушарии планеты наступит астрономическая зима, а в южном полушарии – лето. В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце будет "держать эту высоту", словно остановится ненадолго, поэтому и называют эти дни стояниями Солнца", - напомнили в Московском планетарии.

Интересно, что на Руси в день зимнего солнцестояния звонарный староста Кремля, отвечающий за бой курантов, шёл к царю на поклон и объявлял, что Солнце повернуло на лето: день прибавляется, а ночь убывает. Существует также народная пословица: "Солнце – на лето, зима - на мороз". День зимнего солнцестояния называли также Днём непобедимого Солнца, днём рождения или возрождения Солнца, потому что с этого дня Солнце начинает своё движение в сторону Весны, к возрождению природы.

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