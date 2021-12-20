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Общество
20 декабря 2021, 17:30

В следующем году "Госуслуги" пополнятся ещё сотней региональных электронных сервисов

Люди в МФЦ.

Также регионы смогут разместить на электронном портале дополнительные услуги. Фото: Галина Соловьёва.

Со следующего года граждане и бизнес смогут получать на "Госуслугах" более 100 региональных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В их числе: некоторые пособия на детей, проведение техосмотра автомобилей, приём налоговых деклараций, регистрация прав на недвижимость.

"Раньше такие услуги были доступны лишь на онлайн-площадках самих субъектов РФ и сайтах профильных ведомств либо вовсе не предоставлялись в электронной форме", - отметил Михаил Мишустин сегодня на совещании с вице-премьерами. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Также регионы смогут разместить дополнительные услуги. Речь идёт об аттестации педагогов, оформлении заявок на социальное обслуживание, предоставлении бесплатного жилья, согласовании перепланировки в квартире, выдаче разрешений на капстроительство и ввод объекта в эксплуатацию.

"Изменения, которые проводит Правительство в этой сфере, направлены на формирование простой и удобной цифровой среды, чтобы люди могли оформить почти все массовые социально значимые услуги в электронном формате", – подчеркнул  глава кабмина.

Ранее "Областная газета" писала, что Госдума РФ приняла закон о введении паспорта болельщика. Оформить его можно будет через "Госуслуги". Также наше издание рассказывало о том, что кабмин выделил ещё 6 млрд рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет.

Областная газета Свердловской области

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