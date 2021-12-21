Доброе утро, дорогие читатели!

В выходные Свердловскую область замело снегом. За три дня – с пятницы по воскресенье – в регионе выпало до 55 процентов месячной нормы осадков. Непогода принесла около 300 ДТП, задержку рейсов и десятибалльные пробки в уральской столице. Снегопад проверил на прочность коммунальные службы региона. Как они справились с последствиями стихии – в нашем материале.

А вот участникам лыжных гонок на призы «ОГ», прошедших в регионе уже в 26-й раз, напротив, со сменой погоды повезло. Неделю снега не было вообще, и в посёлке Октябрьский Камышловского района даже завезли искусственный снег, чтобы подготовить трассу. Но накануне соревнований зима с лихвой одарила сугробами. Всего на старт в Октябрьском вышло 123 человека. На гонке побывали и корреспонденты нашего издания.

А пока школьники обсуждают приближающиеся новогодние каникулы, главная тема обсуждения среди руководителей и педагогов учебных заведений – список 300 лучших школ России, который опубликовало крупнейшее российское рейтинговое агентство RAEX. В 2021 году в него попали десять екатеринбургских школ. «ОГ» выяснила, насколько объективным можно считать этот список и как в нём разместились школы Свердловской области в сравнении с предыдущими годами.