Впервые в России принят ГОСТ по срочному захоронению погибших людей и животных

ГОСТ устанавливает общие требования к захоронению людей и животных. Фото: Галина Соловьёва.

В России появился национальный стандарт по срочному захоронению трупов людей и животных в военное и мирное время. Этот документ введён впервые. Он начнёт действовать с 1 февраля 2022 года.

Его разработал Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. ГОСТ устанавливает общие требования к захоронению людей и животных, которые погибли в ходе военных конфликтов и при чрезвычайных ситуациях в мирное время. Об этом сообщается в самом начале текста документа.

В нём также указано, что места захоронения людей нужно выбирать в соответствии с правилами застройки города или поселения с учётом гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду. Определяться размер земельного участка для захоронения должен с учётом числа жителей населённого пункта и вместимости уже существующих кладбищ. Но есть одно условие: он не должен превышать 40 га.

Прописаны в документе и требования к колумбариям и стенам скорби для захоронения урн с прахом погибших. Их нужно размещать на специально выделенных участках земли. Отмечено, что они могут находиться и вне мест возможных захоронений на обособленных участках. В этом случае допускается их размещать на расстоянии не менее 50 метров от жилых зданий, лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных и учреждений социального обеспечения населения.

Оговорены в стандарте и такие важные условия, как создание региональными органами исполнительной власти и местного самоуправления запасов средств для проведения срочных захоронений. Такие запасы должны состоять из средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, гробов, патологоанатомических мешков, дезинфицирующих веществ, горюче-смазочных материалов. Также необходимы органоминеральные смеси и активные добавки для укрепления грунта.

Команды же по срочному захоронению рекомендуется формировать на базе специализированных ритуальных служб.

Ранее "Областная газета" писала, что в Нижнем Тагиле на 10 гектаров увеличат площадь кладбища "Центральное". Также мы сообщали, что в этом городе на содержание кладбищ потратят более 42 миллионов рублей. А ещё наше издание рассказывало, что повреждённый при чистке снега памятник на Серовском кладбище отказываются восстанавливать.

Читайте также:

Тесно не только живым.