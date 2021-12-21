Артём Шкинев стал лучшим спасателем Свердловской области

За плечами Артёма участие в крупных поисково-спасательных операциях. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Спасатель второго класса Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Артём Шкинев признан лучшим спасателем Свердловской области. Такого титула он удостоился по итогам областного фестиваля по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества".

За плечами Артёма участие в крупных поисково-спасательных операциях, в том числе, в тушении природных пожаров в Первоуральском ГО летом этого года, ликвидации последствий паводков. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, он выезжал в командировки и за пределы Среднего Урала.

По мнению лучшего спасателя, работа пожарного всегда требует высокой собранности и предельной концентрации сил. Благодаря усердным тренировкам он старается всегда поддерживать себя в хорошей физической форме.

Напомним, что в прошлом году лучшим спасателем области стал Артём Рублёв, который устранял последствия паводка в Нижних Сергах.