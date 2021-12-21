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21 декабря 2021, 12:16

Президент РФ присвоил звание генерал-полковника внутренней службы новому главе ФСИН

Глава ФСИН России Аркадий Гостев

Аркадий Гостев до этого являлся заместителем министра внутренних дел страны в звании генерал-полковника полиции. Фото: с сайта ФСИН России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении специального звания Аркадию Гостеву. С конца ноября он возглавляет ФСИН России.

"Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Гостеву Аркадию Александровичу", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что глава государства сменил директора ФСИН России 25 ноября. Аркадий Гостев до этого являлся заместителем министра внутренних дел страны в звании генерал-полковника полиции.

Аркадий Гостев родился в 1961 году в Шацком районе Рязанской области. Службу в органах внутренних дел  начал в 1981 году в должности милиционера 162-й роты ОБ ППС УВД Советского райисполкома города Москвы.

В июне 2010 года Аркадий Гостев получил должность заместителя начальника ГУВД по Москве -  начальника штаба. После реорганизации московского главка в апреле 2011 год он стал заместителем начальника ГУ МВД России по Москве. 16 июня 2012 года указом Президента России назначен заместителем главы МВД РФ.

Областная газета Свердловской области

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