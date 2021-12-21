Кафе и ресторанам Среднего Урала разрешили работать ночью

При посещении общепита необходимо предъявить QR-код. Фото: Павел Ворожцов.

Власти Свердловской области приняли решение разрешить работу общепита в ночное время. Ограничения будут сняты на время с 22 декабря по 20 января.

Об этом в Instagram рассказал глава региона. Он отметил, что кафе и рестораны снова смогут работать в ночное время, но обязательно с QR-кодом. В том же посте Евгений Куйвашев заявил об отмене системы в торговых центрах. Соответствующий документ ещё не опубликован.

Добавим, сегодня впервые с 19 октября в регионе выявлено менее 600 случаев коронавируса.