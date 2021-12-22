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Общество
22 декабря 2021, 18:40

«Год Героев России» перешёл от Североуральска к Ирбиту

  Наталья Шмидько
Герои России

Главы Верхотурья, Ирбита и Заречного с удовольствием подхватили эстафету проведения у них «Года Героев России» в 2022 году Фото: Общественная организация «Герои Урала»

В Североуральске и Богдановиче завершился проект «Год Героев России». В следующем году он пройдёт в Ирбите, Заречном и Верхотурье.

Проект «Год Героев России» реализует свердловская общественная организация «Герои Урала» и муниципалитеты Свердловской области. В рамках такого тематического года на территории какого-либо города проводятся мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию. Но главная их особенность в том, что в них участвуют Герои России, известные спортсмены, политики и общественные деятели.

В 2022 году проект пройдёт уже в четвёртый раз: начало ему положил городской округ ЗАТО Свободный, затем эстафету подхватил ЗАТО Уральский. В 2021 году «Год Героев России» прошёл сразу в трёх муниципалитетах: Богдановиче и Североуральске Свердловской области и ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан.

На закрытии проекта в Североуральске главы Верхотурья, Ирбита и Заречного получили не только переходящий символ «Года Героев России», но и пазл с названием города как символ связи всех участников проекта. Также главы подписали соглашение о проведении мероприятий в рамках проекта с председателем общественной организации «Герои Урала» Героем России Олегом Касковым.

– С каждым годом появляются новые «пазлы» муниципалитетов, принимающих участие в проекте «Год Героев России». Эти муниципалитеты формируют Свердловскую область, а регионы-пазлы складываются в сильную и мощную Россию, которая имеет своё мнение и независима ни от кого. И она имеет на это право, ведь у нас есть люди, которые в трудный час защищали суверенитет страны – это Герои России, – считает глава города Заречный Андрей Захарцев.

  • Опубликовано в №237 от 22.12.2021 
Областная газета Свердловской области
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