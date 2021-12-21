90 детей-сирот получили жильё в Берёзовском ГО

Новосёлам предоставлены квартиры готовые к заселению. Фото: Галина Соловьёва.

Ключи от новых квартир в посёлке Монетный Берёзовского городского округа получили 90 детей-сирот. Расходы регионального бюджета на строительство дома для них составили почти 130 млн рублей.

По данным департамента инфрмполитики Свердловской области, в посёлке впервые за несколько десятилетий построен первый пятиэтажный дом. Новосёлам предоставлены квартиры с чистовой отделкой, полностью готовые к заселению. В шаговой доступности находятся магазины, аптека, отделение банка, а также детсад и школа.

Отмечается, что ранее ключи от новых квартир в Артёмовском и Верхотурье получили 39 и 57 детей-сирот соответственно. На эти цели из бюджета региона было направлено 62,6 млн рублей и 91,6 млн рублей. Кроме того, возможность переехать из аварийного жилья в современные квартиры получили 42 семьи в Красноуральске.

Ранее "Областная газета" писала, что 66 детей-сирот получили ключи от новых квартир в Краснотурьинске.