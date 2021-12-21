В Екатеринбурге снесут дом, где жил Борис Ельцин

Здание имеет не только историческое значение, но и приносит неплохую прибыль своим владельцам. Фото: Галина Соловьева

Мэрия Екатеринбурга вынесла на общественные обсуждения проект реконструкции улицы Кирова. Он предполагает снос 16 капитальных строений рядом с трамвайным кольцом у Верх-Исетского завода. Среди них есть дом по ул. Кирова, 34, в котором в 1955–1957 годах жил первый Президент России Борис ЕЛЬЦИН вместе со своей женой Наиной — это было их первое семейное жильё. В то время в здании располагалось общежитие ВИЗа, а сейчас — продуктовый супермаркет и офисы.

О предстоящем обновлении микрорайона у набережной Визовского пруда и площади Субботников стало известно ещё в марте прошлого года, когда мэр Екатеринбурга Александр Высокинский (сейчас он – сенатор РФ от Свердловской области. — Прим. ред. ) поручил подготовить проект планировки и межевания этой территории. На создание документа у МБУ «Мастерская генерального плана» ушло более полутора лет, и в декабре администрация города представила его на общественные обсуждения. Они продлятся до 25 января.

Для реконструкции квартала вдоль улицы Кирова архитекторы предложили снести 16 административных, промышленных и жилых зданий, чтобы возвести на их месте новостройки. Среди прочих в списке значится двухэтажный кирпичный дом по ул. Кирова, 34, построенный в 1946 году немецкими военнопленными. В нём разместили общежитие для рабочих, и в 1955-м, после окончания УПИ, туда вселился будущий Президент России Борис Ельцин, который занимался возведением промышленных корпусов Верх-Исетского завода. Там он жил около двух лет до переезда на Химмаш. «Облгазета» писала об этом в спецпроекте «Здесь жил Ельцин» к 90-летию со дня рождения Бориса Николаевича («ОГ» № 20 от 05.02.2021).

В начале нулевых дом перестал быть жилым, и его переделали под магазины и офисы. После сноса на его месте планируют построить общественно-деловое здание, а вокруг разбить сквер и сделать платную парковку около проезжей части. Как ранее рассказал глава Верх-Исетского района Екатеринбурга Андрей Морозов, работы по реконструкции начнутся уже в 2022 году.

Владельцы дома по ул. Кирова, 34 узнали о его предполагаемом сносе не от мэрии, а из новостей. Директор управляющей компании ООО «Терминал» Андрей Кирчегин говорит, что никто из городских чиновников не обращался к собственникам с предложением о выкупе здания. Но больше всего его возмутило то, что память о Борисе Ельцине хотят сровнять с землёй. Тем более что дом, где он жил, по сей день находится в хорошем техническом состоянии и может простоять ещё не одно десятилетие:

– По обе стороны от него стоят здания, признанные объектами культурного наследия регионального значения. Почему бы дом Ельцина тоже не внести в этот перечень, ведь он был непоследним человеком в России. На Кирова, 32 висит табличка в память о советском государственном деятеле Сергее Кирове. А здесь Ельцин жил. Чем он отличается от Кирова? Да ничем, его вклад в нашу историю даже поболее будет. Чтобы сохранить этот дом, надо разместить на нём такую же мемориальную табличку и предложить городским властям исключить его из проекта реконструкции.

В Музее первого Президента России Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге поддерживают эту идею. Его директор Олег Лутохин против разрушения любых исторических зданий в городе, будь то аэровокзал на Уктусе или дом по Кирова, 34. Если он достоин звания объекта культурного наследия, то его нужно постараться сохранить, поскольку годы жизни Бориса Николаевича в Свердловске — это важная часть истории Среднего Урала, которая связывает наш регион с историей России:

– Мы думаем над тем, чтобы в 2023 году к 300-летию Екатеринбурга сделать выставку, посвящённую свердловским годам Бориса Ельцина. Наши сотрудники начали предварительные исследования на эту тему и сейчас занимаются поиском документов в архивах. Не исключаю, что адрес, о котором мы с вами говорим, тоже войдёт в экспозицию.

На месте здания по Кирова, 34 хотят построить общественно-деловой центр Фото: МБУ «Мастерская генерального плана»

Опубликовано в №237 от 22.12.2021