Опубликован указ об отмене QR-кодов в свердловских ТЦ с 22 декабря по 20 января

Система QR-кодов продолжает работать в кинотеатрах и точках общепита. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о смягчении ограничений по коронавирусу в регионе. Документ официально опубликован на региональном интернет-портале правовой информации. Он вступит в силу с 22 декабря.

Как и анонсировал глава Среднего Урала, с 22 декабря по 22 января при посещении ТЦ и ТРЦ, а также расположенных в них объектов и организаций (за исключением кинотеатров), предъявлять QR-код или медотвод не требуется.

В тот же период времени допускается оказание услуг общественного писания с 23:00 до 6:00. При этом система QR-кодов в кафе и ресторанах продолжает действовать.

Фото: документ