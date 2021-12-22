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Общество
22 декабря 2021, 05:55

"Вперёд, за ёлкой!", возвращение солдат, ледовые фавориты и усиление "Урала" - лучшее в номере за 22 декабря

Доброе утро, дорогие читатели!

Всего девять дней остаётся до Нового года. А это значит, самое время запастись ёлкой, если вы ещё не успели этого сделать. Спилить ёлку, сосну или пихту в лесу можно самостоятельно - такое праздничное дерево обойдётся в разы дешевле, чем на рынках и в магазинах. Но времени и сил придётся, конечно, затратить значительно больше. Журналисты "ОГ" проверили это на личном опыте. Рассказываем, где искать, как  выбрать и как привезти домой хвойное дерево.

Спустя 76 лет после окончания Великой Отечественной войны военные комиссариаты и поисковики продолжают разыскивать, дополнять и уточнять списки имен тех, кто отдал жизни во имя Победы.  Жители Ирбитского района обнаружили захоронения своих земляков под Тверью. По предварительным данным, в братских могилах лежат останки порядка 500 бойцов, погибших в боях с фашистами в 1941 году.  На родине – в Свердловской области – о судьбе этих солдат не знали 80 лет. Сегодня ещё одна страница войны открыта, и вот как это произошло...

И, наконец, новости спорта. Болельщикам футбольного клуба "Урал" предлагаем подвести итоги осенней части сезона вместе с президентом "Урала" Григорием Ивановым. Он ответил на самые важные вопросы о жизни команды в этот непростой период и ближайших планах. А ценителям фигурного катания - узнать, кто из свердловчан поборется за медали чемпионата России.

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