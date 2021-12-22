На строительство жилья для свердловских детей-сирот направят 1,7 млрд рублей

Всего в рамках программы обеспечения жильём детей-сирот с 2010 года более 8 тысяч человек получили ключи от квартир. Фото: Галина Соловьёва.

В 2022 году на обеспечение жильём свердловских детей-сирот из бюджета региона направят 1,7 миллиарда рублей. Это на 500 миллионов больше, чем в этот раз.

В следующем году ключи от новых квартир получат около 900 детей-сирот, сообщает областной департамент информполитики.

Кроме того, многодетным семьям на строительство или покупку нового жилья будет выделено 116 млн рублей. Напомним, соцвыплаты на данные цели составляют 30, 40 или 50% от расчётной стоимости жилья в муниципалитете и зависят от количества детей.

Социальные выплаты на жильё также получат более 200 молодых семей. Общая сумма составит 118 млн рублей. В том числе из федерального бюджета поступит 25 млн рублей, из бюджета региона – 93 млн рублей. Отмечается, что при рождении или усыновлении одного ребёнка получатели выплаты могут претендовать на дополнительную сумму.

Ранее "Областная газета" писала, что ключи от новых квартир в посёлке Монетный Берёзовского городского округа получили 90 детей-сирот. Расходы регионального бюджета на строительство дома для них составили почти 130 млн рублей.