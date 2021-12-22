Действующие страховые тарифы от несчастных случаев на производстве сохранятся

Новый закон сохраняет действующие страховые тарифы от несчастных случаев на производстве. Фото: Павел Ворожцов.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Этот документ сохраняет действующие 32 тарифа на такое страхование.

Документ вступит в силу 1 января 2022 года. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе сохраняется льгота, которая призвана стимулировать работодателей активнее включать в трудовой процесс людей с инвалидностью. Она предоставляется организациям и индивидуальным предпринимателям. В частности, при страховании инвалидов I, II или III групп требуется уплачивать лишь 60 % размера страховых взносов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пояснительную записку к новому документу.

Общая сумма затрат на выполнение обязательств, предусмотренных законом, в следующем году составит 119,5 млрд рублей. В 2023 году она достигнет 124,4 млрд рублей, а в 2024 году - 130,1 млрд рублей. При этом в 2022 году поступят страховые взносы на общую сумму 161,2 млрд рублей, в 2023 году - на 172,4 млрд рублей, а в 2024 году - на 184,3 млрд рублей. Этих средств, как указано в пояснительной записке, будет достаточно для обеспечения в полном объёме выплат по страхованию и финансирования Фондом социального страхования РФ других расходов, которые предусмотрены законодательством.