Темы дня

Общество
22 декабря 2021, 12:31

Действующие страховые тарифы от несчастных случаев на производстве сохранятся

Производство.

Новый закон сохраняет действующие страховые тарифы от несчастных случаев на производстве. Фото: Павел Ворожцов.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Этот документ сохраняет действующие 32 тарифа на такое страхование.

Документ вступит в силу 1 января 2022 года. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе сохраняется льгота, которая призвана стимулировать работодателей активнее включать в трудовой процесс людей с инвалидностью. Она предоставляется организациям и индивидуальным предпринимателям. В частности, при страховании инвалидов I, II или III групп требуется уплачивать лишь 60 % размера страховых взносов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пояснительную записку к новому документу.

Общая сумма затрат на выполнение обязательств, предусмотренных законом, в следующем году составит 119,5 млрд рублей. В 2023 году она достигнет 124,4 млрд рублей, а в 2024 году - 130,1 млрд рублей. При этом в 2022 году поступят страховые взносы на общую сумму 161,2 млрд рублей, в 2023 году - на 172,4 млрд рублей, а в 2024 году - на 184,3 млрд рублей. Этих средств, как указано в пояснительной записке, будет достаточно для обеспечения в полном объёме выплат по страхованию и финансирования Фондом социального страхования РФ других расходов, которые предусмотрены законодательством.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.12.2021, 14:00 / Общество
За сутки в России коронавирус подхватили 25 264 человека
22.12.2021, 13:44 / Общество
Владимир Путин подписал закон об индексации маткапитала по фактической инфляции
22.12.2021, 13:40 / Общество
В Екатеринбурге расширят кладбище "Западное"
22.12.2021, 13:09 / Экономика
Ревдинский молочный комбинат закрывается с 1 января 2022 года
22.12.2021, 12:53 / Общество
Прокуратура Екатеринбурга начала проверку из-за высадки 10-летнего ребёнка из трамвая