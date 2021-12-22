Сейчас площадь Западного кладбища, расположенного в Железнодорожном районе Екатеринбурга, составляет 30,2 га. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге расширят кладбище "Западное" на улице Автомагистральная. С таким предложением МКУ "Служба городских кладбищ" обратилось в администрацию. Идею об изменении статуса земель для расширения погоста поддержала комиссия гордумы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

Проект решения депутатам представил начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Алексей Храмов. Он предложил изменить границы территориальной зоны Р-1 (зона отдыха населения) на СО-3 (зона иных объектов специального назначения) по улице Автомагистральной.

"Предложение не противоречит генеральному плану, согласно которому территория преимущественно находится в зоне производственных баз, предприятий коммунального обслуживания и связана с наличием дефицита территорий для захоронения. Цель – увеличение площади кладбища "Западное", - рассказал на заседании комиссии Алексей Храмов. Он также отметил, что Территориальное управление Росимущества в Свердловской области не возражает против представленных ршений.

Добавим, что сейчас площадь Западного кладбища, расположенного в Железнодорожном районе Екатеринбурга, составляет 30,2 га. На его территории действует также открытый колумбарий.

Ранее в Нижнем Тагиле заявиили о нехватке мест на кладбище "Центральная" и в связи с этим о планах расширить погост на 10 гектаров. На эти цели город рассчитывает получить 20 млн рублей и начать работы в 2022 году. Об аналогичной проблеме в других свердловских муниципалитетах "Областная газета" писала в материале "Тесно не только живым".