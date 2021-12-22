В Екатеринбурге маленьким онкобольным подарили «Ангелов надежды»

Фото: Екатерина Фролова

Для пациентов онкоцентра Областной детской клинической больницы любое событие превращается в настоящий праздник. Гостям здесь всегда рады. Накануне Нового года, после долгого перерыва из-за пандемии, двери онкоцентра вновь ненадолго распахнулись, чтобы принять добрую акцию «Ангел надежды».

Акцию «Ангел надежды» вот уже десять лет проводят Екатеринбургский музей изобразительных искусств и Благотворительный фонд РМК. Её цель – поддержать маленьких пациентов, которые неделями живут в больнице и переносят тяжелейшие процедуры.

В рамках акции десятки уральских школьников своими руками сделали и раскрасили деревянные фигурки ангелов. К каждому приложили письмо с пожеланиями здоровья, счастья и исполнения всех желаний в новом году.

Пациенты онкоцентра с интересом рассматривали свои подарки и с большим удовольствием читали письма от совершенно незнакомых, но таких добрых детей. Также «Ангелов» подарили и врачам. А в завершение праздника студенты Екатеринбургского государственного театрального института показали всем собравшимся спектакль.

Фото: Екатерина Фролова