Публикуем список ярмарок в Свердловской области на 23-26 декабря

Пора готовиться к Новому году! Фото: Алексей Кунилов.

В ближайшие дни жители и гости Среднего Урала смогут побывать на универсальных, сельскохозяйственных и праздничных ярмарках. Торговые ряды будут развёрнуты в 16 муниципалитетах региона.

Перечень выглядит следующим образом:

Верхняя Тура – универсальная ярмарка "Новогодняя" на перекрёстке улиц Иканина и Машиностроителей (24 декабря);

– универсальная ярмарка "Новогодняя" на перекрёстке улиц Иканина и Машиностроителей (24 декабря); Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48 / пер. Черноморский, 2; на ул. Санаторной, 3; на пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (до 31 декабря с 8:00 до 22:00); на Академика Шварца, 17 (23-26 декабря с 10:00-20:00);

– универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48 / пер. Черноморский, 2; на ул. Санаторной, 3; на пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (до 31 декабря с 8:00 до 22:00); на Академика Шварца, 17 (23-26 декабря с 10:00-20:00); Ирбит – универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00);

– универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00); Карпинск – универсальная ярмарка на ул. Серова, 6 (24 декабря с 8:00 до 18:00);

– универсальная ярмарка на ул. Серова, 6 (24 декабря с 8:00 до 18:00); Качканар – сельскохозяйственная ярмарка на участке по ул. Гикалова, 7а, 7б (до 31 декабря), универсальная ярмарка "Для всей семьи" на ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (24-26 декабря);

– сельскохозяйственная ярмарка на участке по ул. Гикалова, 7а, 7б (до 31 декабря), универсальная ярмарка "Для всей семьи" на ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (24-26 декабря); Кировград – универсальная ярмарка "Новогодняя" на ул. Свердлова, 40 (до 31 декабря);

– универсальная ярмарка "Новогодняя" на ул. Свердлова, 40 (до 31 декабря); Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (еженедельно со вторника по воскресенье) и универсальные ярмарки "Новогодняя" на ул. Ленина, 45/1; ул. Рюмина, 4; ул. Клубная, 4 (по 31 декабря);

– универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (еженедельно со вторника по воскресенье) и универсальные ярмарки "Новогодняя" на ул. Ленина, 45/1; ул. Рюмина, 4; ул. Клубная, 4 (по 31 декабря); Красноуральск – специализированная ярмарка по продаже одного вида товаров на площади у Дворца спорта (24-31 декабря), универсальная на площади у ТЦ на ул. Каляева, 33 (25 декабря);

– специализированная ярмарка по продаже одного вида товаров на площади у Дворца спорта (24-31 декабря), универсальная на площади у ТЦ на ул. Каляева, 33 (25 декабря); Красноуфимск – универсальная ярмарка "Никольская" у краеведческого музея (25 декабря);

– универсальная ярмарка "Никольская" у краеведческого музея (25 декабря); Кушва – универсальные ярмарки "Новогодняя" на ул. Союзов и ул. Станционной (по 31 декабря);

– универсальные ярмарки "Новогодняя" на ул. Союзов и ул. Станционной (по 31 декабря); Нижний Тагил – универсальные ярмарки "Для всей семьи" на ул. Юности, 47а и по Ленинградскому проспекту, 95 (23 декабря и 23-24 декабря соответственно с 10:00 до 18:00);

– универсальные ярмарки "Для всей семьи" на ул. Юности, 47а и по Ленинградскому проспекту, 95 (23 декабря и 23-24 декабря соответственно с 10:00 до 18:00); Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и на перекрёстке улиц Ленина – Данилова (26 декабря);

– сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и на перекрёстке улиц Ленина – Данилова (26 декабря); посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка "Зима-2021" у дома №1 по ул. Молодёжная (24-26 декабря);

– сельскохозяйственная ярмарка "Зима-2021" у дома №1 по ул. Молодёжная (24-26 декабря); Богданович – универсальная ярмарка на ул. Степана Разина, 43 (24 декабря с 9:00-16:00);

– универсальная ярмарка на ул. Степана Разина, 43 (24 декабря с 9:00-16:00); село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (26 декабря с 11:00 до 15:00);

– универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (26 декабря с 11:00 до 15:00); Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (ежедневно с 8:00 до 16:00).

Напомним, не все ярмарки проходят строго по графику, опубликованному на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

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