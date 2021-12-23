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Общество
23 декабря 2021, 07:39

Возле "Екатеринбург Арены" заработал каток

Каток у "Екатеринбург Арены"

На каток пускают и горожан без QR-кода, для них действует специальная зона для получения услуг проката на свежем воздухе. Фото: Галина Соловьёва

У стадиона "Екатеринбург Арена", в периметре улиц Татищева - Пирогова - Ключевская открылся каток. Лёд уже опробовали уральский гонщик Сергей Карякин и символы Универсиады-2023.

Каток будет работать со вторника по пятницу с 14:00 до 22:00 с перерывом на заливку с 17:30 до 18:30, а в выходные и праздничные дни - с 10:00 с перерывом с 16:00 до 17:00. В понедельник выход на лёд будет закрыт. Стоимость посещения со своими коньками - от 150 до 250 рублей, прокат коньков — от 200 до 300 рублей. Цены зависят от возраста и дня недели, есть льготные билеты (100 рублей в будние дни и 150 рублей в выходные).

На катке установили ёлку и ледовые скульптуры символов Универсиады, которая в 2023 году пройдёт в Екатеринбурге. Для посетителей оборудовали тёплое помещение и фургончики с едой. Отметим, что на каток пускают и горожан без QR-кода, для них действует специальная зона для получения услуг проката на свежем воздухе.

"Самое главное – мы изменили планировку и увеличили в два раза площадь катка! Мы добавили атмосферные дорожки для романтичных прогулок по льду и сохранили спортивный корт с бортами. Во время катания вы сможете купить вкусную еду и напитки в зонах фудкорт-островков", - рассказали в пресс-службе "Екатеринбург Арены".

Добавим, что каток открыл министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, облачившийся в костюм Деда Мороза. Он проехал символическую дистанцию в 2022 метра в честь приближающегося Нового года.

Напомним, что в прошлом году каток площадью 1800 кв. м открыли у стадиона 29 декабря.

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Фото: сториз Сергея Карякина
Областная газета Свердловской области

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