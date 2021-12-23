Темы дня

Общество
23 декабря 2021, 11:57

В Свердловской области утвердили план капремонта гидротехнических сооружений

Гидроузел

Контроль за исполнением распоряжения о плане капремонта гидроузлов возложен на первого замгубернатора Алексея Шмыкова. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил план мероприятий по капремонту гидротехнических сооружений на 2022-2024 годы. Первый этап работ начнётся на объектах в Талицком ГО и в Нижнесергинском МР, продолжится ремонт на гидроузле в Верхней Туре.

Капремонт будет проводиться в рамках госпрограммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов". Согласно документу, на завершение обновления гидроузла на р. Тура в 2022 году будет направлено ещё 45,4 млн рублей из областного бюджета.

На начало капремонта сооружений Верхнесергинского гидроузла выделят 9 млн рублей. Работы продолжатся в 2023 и 2024 годах, понадобится ещё 46,8 и 30,9 млн рублей из бюджета Свердловской области. На обновление сооружений Ургинского водохранилища на р. Урга в Талицком ГО в 2022-2024 годах выделят 74,8 млн рублей.

Контроль за исполнением распоряжения свердловского правительства возложен на первого замгубернатора Алексея Шмыкова. Документ опубликован на региональном интернет-портале правовой информации.

Ранее "Областная газета" писала, что в 2019 году завершился капремонт трёх гидротехнических сооружений. Это Кушвинское (Кушвинский ГО), Александровское (МО Красноуфимский округ) и Пелевинское ГТС (Байкаловский МР).

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.12.2021, 15:50 / Общество
Красноуфимцы получают за вакцинацию от ковида сертификаты в магазин и билеты в бассейн
23.12.2021, 15:30 / Общество
400 тысяч свердловчан не могут выехать за границу из-за долгов
23.12.2021, 15:22 / Общество
Президент РФ считает российский закон об иноагентах более щадящим, чем в США
23.12.2021, 15:09 / Общество
В Екатеринбурге открылся новый участковый пункт полиции для жителей Компрессорного
23.12.2021, 14:41 / Общество
Владимир Путин назвал рождаемость в России "недостаточной для такой большой страны"