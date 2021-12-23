В Свердловской области утвердили план капремонта гидротехнических сооружений

Контроль за исполнением распоряжения о плане капремонта гидроузлов возложен на первого замгубернатора Алексея Шмыкова. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил план мероприятий по капремонту гидротехнических сооружений на 2022-2024 годы. Первый этап работ начнётся на объектах в Талицком ГО и в Нижнесергинском МР, продолжится ремонт на гидроузле в Верхней Туре.

Капремонт будет проводиться в рамках госпрограммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов". Согласно документу, на завершение обновления гидроузла на р. Тура в 2022 году будет направлено ещё 45,4 млн рублей из областного бюджета.

На начало капремонта сооружений Верхнесергинского гидроузла выделят 9 млн рублей. Работы продолжатся в 2023 и 2024 годах, понадобится ещё 46,8 и 30,9 млн рублей из бюджета Свердловской области. На обновление сооружений Ургинского водохранилища на р. Урга в Талицком ГО в 2022-2024 годах выделят 74,8 млн рублей.

Контроль за исполнением распоряжения свердловского правительства возложен на первого замгубернатора Алексея Шмыкова. Документ опубликован на региональном интернет-портале правовой информации.

Ранее "Областная газета" писала, что в 2019 году завершился капремонт трёх гидротехнических сооружений. Это Кушвинское (Кушвинский ГО), Александровское (МО Красноуфимский округ) и Пелевинское ГТС (Байкаловский МР).