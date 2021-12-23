Журналисты перед встречей с Владимиром Путиным проходят через дезинфицирующий тоннель

Обработку частицами серебра прошёл и журналист "Областной газеты". Фото: Станислав Мищенко

Участники большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина при входе в столичный Манеж проходят обработку частицами серебра. Это одна из мер, принятых на фоне пандемии коронавируса.

Сооружение предсавлено в виде своеобразных дезинфицирущих ворот или тоннеля. Обработку частицами серебра прошёл и журналист "Областной газеты", который вошёл в число 507 аккредитованных журналистов.

Напомним, что 17-я пресс-конференция главы государства начнётся 23 декабря в 12:00 по московскому времени. В этом году общение с Президентом РФ пройдёт в очном формате, но при строгом соблюдении антикоронавирусных мер. Стулья для журналистов в зале расставлены с необходимой дистанцией в полтора метра. При входе всем журналистам выдаются маски. Во всех помещениях установлены санитайзеры.

Посмотреть пресс-конференцию в прямом эфире можно будет на телеканалах "Россия-1", "Россия-24", "Первый канал", "НТВ", а также на радиостанции "Маяк", "Радио России" и "Вести ФМ". Трансляция с сурдопереводом будет осуществляться в эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР) и на сайте ОТР.

Напомним, что в прошлом году пресс-конференция Владимира Путина состоялась 17 декабря и была 16-й для Владимира Путина. Она проходила в смешанном формате - вопросы могли задавать не только представители СМИ, но и любые россияне. Пресс-конференция длилась 4 часа 29 минут.