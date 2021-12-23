Темы дня

Общество
23 декабря 2021, 15:09

В Екатеринбурге открылся новый участковый пункт полиции для жителей Компрессорного

Табличка полиции

Отделение сможет принимать до 10 тысяч граждан в год. Фото: пресс-служба УМВД России по г. Екатеринбургу

В Октябрьском районе Екатеринбурга открылся новый участковый пункт полиции. Он будет обслуживать жителей Компрессорного.

Его открыли на первом этаже жилого дома на улице Яскина, 14. Эту территорию обслуживает отдел полиции №6, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.

Площадь помещения 63,8 кв.м, его полностью оборудовали для работы отделения. Участковые уполномоченные будут вести приём граждан. За год отделение сможет принять до 10 тысяч человек. Всего численность микрорайона составляет более 30 тысяч человек.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.12.2021, 15:30 / Общество
400 тысяч свердловчан не могут выехать за границу из-за долгов
23.12.2021, 15:22 / Общество
Президент РФ считает российский закон об иноагентах более щадящим, чем в США
23.12.2021, 15:09 / Общество
В Екатеринбурге открылся новый участковый пункт полиции для жителей Компрессорного
23.12.2021, 14:41 / Общество
Владимир Путин назвал рождаемость в России "недостаточной для такой большой страны"
23.12.2021, 14:36 / Экономика
В 2021 году в России построили рекордные 90 миллионов "квадратов" жилья