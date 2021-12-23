В Екатеринбурге открылся новый участковый пункт полиции для жителей Компрессорного

Отделение сможет принимать до 10 тысяч граждан в год. Фото: пресс-служба УМВД России по г. Екатеринбургу

В Октябрьском районе Екатеринбурга открылся новый участковый пункт полиции. Он будет обслуживать жителей Компрессорного.

Его открыли на первом этаже жилого дома на улице Яскина, 14. Эту территорию обслуживает отдел полиции №6, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.

Площадь помещения 63,8 кв.м, его полностью оборудовали для работы отделения. Участковые уполномоченные будут вести приём граждан. За год отделение сможет принять до 10 тысяч человек. Всего численность микрорайона составляет более 30 тысяч человек.