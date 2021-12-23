400 тысяч свердловчан не могут выехать за границу из-за долгов

Снять ограничение в аэропорту перед вылетом за рубеж не получится. Фото: Павел Ворожцов.

В отношении 400 тысяч жителей Свердловской области действует временное ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации. Из них 61% – это мужчины, и 39% – женщины.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУФССП России, в числе тех, для кого выезд за пределы страны оказался под запретом, должники по кредитам (около 82,4 тыс. граждан), налогам (более 30 тыс.), алиментам (свыше 24 тыс.), штрафам (почти 5,8 тыс.).

Портрет "невыездного" должника выглядит следующим образом:

10 000 свердловчан-должников – лица от 18 до 25 лет. При этом большинство из них накопили штрафов на общую сумму свыше 30 тыс. рублей;

84 800 человек – от 26 до 35 лет. Из них около 70% мужчин, которые не платили алименты и (или) кредиты;

75 000 человек – от 36 до 45;

44 000 человек – от 46 до 55;

31 000 человек – от 56 и старше.

Последние три категории граждан накопили долги по услугам ЖКХ, налогам. Некоторые не исполнили решение суда неимущественного характера.

В преддверии новогодних праздников свердловчанам напоминают о необходимости погасить все задолженности. Отмечается, что снять ограничение в аэропорту перед вылетом за рубеж не получится.

По имеющимся данным, в этом году благодаря ограничению в праве выезда удалось взыскать более 13 млн рублей по алиментам (в 2020 году 12 млн), 942 млн – налогам (745 миллионов), 876 млн ( 691 млн) – штрафам, 942 млн (645 млн) – ЖКХ.