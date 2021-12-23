Президент РФ считает российский закон об иноагентах более щадящим, чем в США

Отвечая на вопрос журналиста BBC, Президент РФ напомнил, что закон об иноагентах был принят не в России. Фото: пресс-служба Кремля.

Российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал закон об иноагентах. По его мнению, в США тот же самый закон действует гораздо более жёстко, чем в России.

Отвечая на вопрос журналиста BBC, Президент РФ напомнил, что закон об иноагентах был принят не в России.

"Этот закон был принят в США, в стране, которую все считают светочем демократии. Но этот закон был принят ещё в 1930-е годы. Но важнее то, что он действует до сих пор. В Соединённых штатах только, примерно, 0,034% всех организаций признаны иноагентами. Каково же удивление, что у нас этот процент примерно такой же", - сказал Владимир Путин.

При этом президент подчеркнул, что в США за признание организации иноагентом, её руководителям грозит до 5 лет лишения свободы. Даже если организация закрывается, уголовное преследование продолжается. В России закон об иноагентах требует от компаний только чёткого обозначения источника финансирования и они могут продолжать свою работу.

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