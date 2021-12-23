Владимир Путин предложил стать адвокатом Деда Мороза в деле о невыполненных желаниях

Глава государства подчеркнул, что его личные отношения с Дедом Морозом всегда строились "благообразным образом".Фото: Галина Соловьёва.

На 17-й ежегодной пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства о том, что юрист из Санкт-Петербурга подал иск на Деда Мороза за то, что он не выполняет его желания. Владимир Путин предложил выступить адвокатом ответчика в этом деле.

Президент России отметил, что он тоже юрист из Санкт-Петрбурга, и напомнил истцу, что Дед Мороз дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам.

"Пусть он проанализирует своё поведение и, может быть, найдёт то, что мешает Деду Морозу в его одаривании в новогодние праздники. Это будет основная линия защиты", - сказал Владимир Путин.

Также глава государства подчеркнул, что его личные отношения с Дедом Морозом всегда строились "благообразным образом".