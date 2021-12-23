В Качканаре первым в регионе открывается новогодний городок

В Качканаре 23 декабря открывается ледовый городок. Он станет одним из первых, что начнёт принимать посетителей.
Темой городка стало народное искусство и культурное наследие, как и объявленный Президентом РФ будущий 2022 год. Его возвели за неделю. Работы начались 17 декабря.
На строительства главной ёлки Качканара затрачено 3 млн рублей. Их выделило градообразующее предприятие, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Открытие новогоднего городка произойдёт в 18:00. За день до начала работы на главной ёлке зажгли праздничные огоньки.
Напомним, накануне новогодние огни зажгли на ёлке в Екатеринбурге. О проектах ледовых городков в других городах читайте в обзоре "Областной газеты".
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