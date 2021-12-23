17-я пресс-конференция Владимира Путина длилась 3 часа 54 минуты

За почти 4 часа российский лидер ответил на 55 вопросов. Фото: пресс-служба Кремля.

В 18:07 по екатеринбургскому времени завершилась 17-я большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Она длилась 3 часа 54 минуты.

Общение с журналистами глава государства начал в 14:13 по екатеринбургскому времени. За почти 4 часа российский лидер ответил на 55 вопросов, которые задали почти 40 журналистов.

Президенту задавали вопросы об экономике России, коронавирусных ограничениях, строительстве и ценах на жильё, мусорной реформе, развитии транспортной системы, законе об иноагентах и внешней политике страны. В частности, задать вопрос удалось журналисту "4 Канала" Альберту Мусину.

Напомним, в прошлом году пресс-конференция Владимира Путина состоялась 17 декабря и была для него 16-й. Она проходила в смешанном формате - вопросы могли задавать не только представители СМИ, но и любые россияне. Пресс-конференция длилась 4 часа 29 минут.