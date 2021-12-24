В Екатеринбурге начались общественные обсуждения канатной дороги на Уктусе

Сейчас на Уктусе - только бугельные подъёмники. Летом ими воспользоваться нельзя. Фото: Елизавета Порошина

Мэрия Екатеринбурга предложила обсудить в новогодние праздники строительство кресельной канатной дороги на горнолыжном комплексе "Уктус". Предложения от горожан будут приниматься с 28 декабря по 11 января включительно.

Проект планировки территории для размещения первой канатной дороги в городе появится на сайте "Обсуждения. Екатеринбург. РФ". Там же можно будет оставить свои идеи. Кроме того, экспозиция откроется во вторник в холе второго этажа администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24 а). Посмотреть там проекты можно будет с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 17:00, в выходные и праздничные дни эта выставка будет недоспуна для посетителей.

Известно, что длина кресельного подъёмника составит 597,6 метров. Планируемый перепад высот - 96,1 метра. Канатная дорога сможет перевозить до 600 человек в час. На верхней станции построят здание операторской.

"Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта – кресельной канатной дороги на земельных участках с кадастровыми номерами 66:41:0507001:72 и 66:41:0507001:31, расположенных в границах территории горнолыжного комплекса "Уктус", - говорится на официальном городском портале.

Напомним, что подготовить проект канатной дороги распорядился в прошлом году предыдущий глава Екатеринбурга Александр Высокинский. В этом году проект пассажирской канатной дороги на Уктусе был согласован главным управлением государственной экспертизы России.

Напомним, что сейчас в Свердловской области кресельные подъёмники работают только на ГЛК "Гора Белая".