В ПФР напомнили, во сколько лет в 2022 году будут выходить на пенсию мужчины и женщины

В России продолжается переходный период, в течение которого возраст выхода на пенсию растёт, чтобы к 2028 году достичь запланированных величин. Фото: Павел Ворожцов

В 2022 году оформить страховую пенсию смогут женщины в возрасте 56,5 лет и мужчины в возрасте 61,5 года. То есть россиянки, родившиеся во второй половине 1965 года и россияне, родившиеся во второй половине 1960 года.

При этом если работница имеет трудовой стаж 37 и более лет, то она может выйти на пенсию по-прежнему в 55 лет. Мужчина может получить страховую пенсию в 60 лет, если его трудовой стаж достиг 42 лет.

Пенсионный коэффициент повысится с 2022 года с 21 до 23,4 балла, а количество лет стажа для назначения пенсии - с 12 до 13.

Выйти на пенсию досрочно смогут по-прежнему те, кто работал в тяжёлых и опасных условиях, а также представители социально значимых профессий, например, педагоги и врачи, водители, спасатели. Получить страховую пенсию раньше смогут также граждане, работавшие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, и многодетные матери. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на сообщение отделения Пенсионного фонда по Москве и Московской области.

Известно, что в следующем году среднегодовой размер страховой пенсии составит 18 521 рубль. В 2023 году пенсионеры будут получать уже 19 477 рублей, а в 2024-м - более 20 тысяч рублей.

Напомним, что в России продолжается переходный период, в течение которого возраст выхода на пенсию растёт, чтобы к 2028 году достичь запланированных величин. С 2028 года россиянки будут выходить на отдых в 60 лет, а мужчины - в 65 лет.