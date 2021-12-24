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24 декабря 2021, 12:50

Евгений Куйвашев поручил свердловскому кабмину проанализировать пресс-конференцию Владимира Путина

Евгений Куйвашев

Глава региона попросил министров уделить особое внимание драйверам роста. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства поручил проанализировать предложения и замечания, озвученные Президентом РФ Владимиром Путиным на большой пресс-конференции. Глава региона попросил министров уделить особое внимание драйверам роста.

По мнению Евгения Куйвашева, пресс-конференция Президента РФ традиционно позволяет увидеть достоверный срез общественного мнения и помогает выявить проблемы, волнующие людей сильнее всего.

"Главой государства был дан ряд поручений в адрес федеральных министров, глав регионов, муниципальной власти. Прошу вас, коллеги, самым внимательным образом проанализировать материалы пресс-конференции Президента, учесть в работе эти предложения и замечания", - передаёт слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.

Особое внимание было поручено обратить на драйверы роста, озвученные главой государства: повышение рождаемости и народосбережение, развитие инфраструктуры, а также повышение производительности труда. Также Евгений Куйвашев напомнил, что Владимир Путин уделил много внимания вопросам, касающихся экологических проблем, железнодорожных перевозок и ходу отопительного сезона в регионах. Кроме того, он анонсировал продление программы переселения аварийных домов.

Напомним, ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина прошла в четверг, 23 декабря. Она длилась 3 часа 54 минуты.

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Областная газета Свердловской области

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