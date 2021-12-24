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24 декабря 2021, 16:34

Стал известен график работы екатеринбургских МРЭО ГИБДД в праздники

регистрационные номера

Водителям рекомендуют пользоваться порталом Госуслуг. Фото: Алексей Кунилов.

На новогодние праздники в Екатеринбурге изменится график работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД. Речь идёт о РЭО, расположенных на двух адресах: ул. III Интернационала, 15 и Водительский проезд, 20.

По данным отделения пропаганды городской Госавтоинспекции, работа будет организована следующим образом:

  • с 31 декабря по 3 января – нерабочие праздничные дни;
  • 4 и 5 января – рабочие дни: приём граждан будет осуществляться с 9:00 до 17:00, без перерыва;
  • 6 января – рабочее время с 13:00 до 19:00;
  • с 7 по 9 января – нерабочие праздничные дни;
  • c 10 января и в последующие дни работа осуществляется в соответствии с графиком работы подразделений.

Водителям рекомендуют пользоваться порталом Госуслуг. С его помощью можно выполнить целый ряд действий, которые существенно сэкономят время при обращении в подразделение ГИБДД: заполнить бланки заявлений, собрать пакет документов и записаться на прием.

Добавим, за 11 месяцев текущего года в екатеринбургские регистрационно-экзаменационные подразделения обратилось 90 887 заявителей, из них 70 099 (77,13%) - с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

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Областная газета Свердловской области

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