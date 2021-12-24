Стал известен график работы екатеринбургских МРЭО ГИБДД в праздники

Водителям рекомендуют пользоваться порталом Госуслуг. Фото: Алексей Кунилов.

На новогодние праздники в Екатеринбурге изменится график работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД. Речь идёт о РЭО, расположенных на двух адресах: ул. III Интернационала, 15 и Водительский проезд, 20.

По данным отделения пропаганды городской Госавтоинспекции, работа будет организована следующим образом:

с 31 декабря по 3 января – нерабочие праздничные дни;

4 и 5 января – рабочие дни: приём граждан будет осуществляться с 9:00 до 17:00, без перерыва;

6 января – рабочее время с 13:00 до 19:00;

с 7 по 9 января – нерабочие праздничные дни;

c 10 января и в последующие дни работа осуществляется в соответствии с графиком работы подразделений.

Водителям рекомендуют пользоваться порталом Госуслуг. С его помощью можно выполнить целый ряд действий, которые существенно сэкономят время при обращении в подразделение ГИБДД: заполнить бланки заявлений, собрать пакет документов и записаться на прием.

Добавим, за 11 месяцев текущего года в екатеринбургские регистрационно-экзаменационные подразделения обратилось 90 887 заявителей, из них 70 099 (77,13%) - с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.