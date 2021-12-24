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Общество
24 декабря 2021, 15:26

Илья Варламов предложил Алексею Орлову обсудить благоустройство Екатеринбурга на пробежке

Илья Варламов и Алексей Орлов

Илья Варламов предложил Алексею Орлову обсудить благоустройство уральской столицы в нестандартном формате - на пробежке. Фото: блог Ильи Варламова/Павел Ворожцов.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов примет участие в шоу "БДСМ" (Большая дорога с мэром) блогера-урбаниста Ильи Варламова. Встреча должна состояться в ближайшие месяцы.

О решении главы Екатеринбурга сообщили "ОГ" в пресс-службе горадминистрации.

"Илья Варламов является одним из самых интересных блогеров-урбанистов нашей страны. Он старается сохранять объективность и аргументирует свою позицию. Его предложения всегда имеют рациональное зерно. Именно поэтому его мнение интересно нам", - цитируют Алексея Орлова в мэрии.

Отмечается, что встреча должна была состояться ещё в ноябре, но из-за несостыковок в рабочих графиках разговор было решено отложить. Дата встречи блогера с мэром Екатеринбурга, а также темы разговора сейчас прорабатываются.

К слову, в своём Telegram-канале Илья Варламов написал, что будет рад встретиться в январе. Также он предложил Алексею Орлову обсудить благоустройство уральской столицы в нестандартном формате - на пробежке.

Напомним, в последние месяцы Илья Варламов проявляет большой интерес к Екатеринбургу. В ноябре блогер резко высказывался о сносе аэропорта "Уктус" в Екатеринбурге, а в начале нынешней недели он раскритиковал стелу возле аэропорта Кольцово. При этом урбанист не раз признавался в любви уральской столице.

Областная газета Свердловской области

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