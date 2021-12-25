Свердловчане стали чаще регистрировать недвижимость через Интернет

Игорь Цыганаш: «Чтобы оперативно получить из Росреестра информацию о действиях с недвижимостью, по желанию собственника можно внести в ЕГРН адрес электронной почты». Фото: Алексей Кунилов

Сегодня Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) отмечает очередную годовщину. Ведомство было образовано 25 декабря 2008 года в результате объединения трёх служб – Росрегистрации, Роскартографии и Роснедвижимости. О том, как изменилась служба, насколько она стала доступнее и что нас ждёт в следующем году на рынке недвижимости, «ОГ» рассказал руководитель Управления Росреестра по Свердловской области Игорь ЦЫГАНАШ. ​​​​​

Шаг в электронное настоящее

– Игорь Николаевич, насколько снизился поток желающих зарегистрировать свои объекты недвижимости и права на них с наступлением пандемии коронавируса?

– Снижения объёма сделок мы не наблюдали. Росреестр работает с электронными документами с 2015 года, а коронавирусные ограничения дали дополнительный толчок развитию электронного документооборота. Для профессиональных участников рынка, которые генерируют для нас большую часть документов, работать в таком формате оказалось несложным: многие уже несколько лет активно используют эти возможности. Предоставление документов в орган регистрации прав в электронном виде через портал Росреестра и с использованием веб-сервисов исключило ожидание в офисах МФЦ и сократило срок предоставления услуг.

– То есть спрос на оказание услуг по недвижимости в электронном виде вырос?

– Доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учёт и регистрации прав, поступивших в электронной форме в 2021 году, составила 44 процента. В 2020 году этот показатель не превышал 33 процентов. Ряд факторов, прямо или опосредованно связанных с пандемией, способствовал динамичному росту ипотечного рынка и активному развитию долевого строительства. Смягчение денежно-кредитной политики и реализация масштабных программ льготного ипотечного кредитования стимулировали к участию в них не только тех, кто уже испытал необходимость в улучшении жилищных условий, но и тех, кто планировал такое улучшение или инвестиции в более отдалённой перспективе. В уходящем году стал популярным проект «Электронная регистрация ипотеки за один день», реализуемый нами на территории Свердловской области. Доля заявлений о государственной регистрации ипотеки, поданных в электронном виде, срок государственной регистрации по которым не превышает один рабочий день, составила 49 процентов.

Об амнистиях

– Что вы можете сказать о «дачной амнистии», которую снова хотят продлить – теперь уже до марта 2026 года?

– С начала действия закона об упрощённом порядке оформления прав граждан на садовые и жилые дома в Свердловской области зарегистрировано более 85 тысяч объектов. Но институт собственника и культура собственника в России до сих пор находятся на стадии формирования. Поэтому мы совершаем какие-то действия, как правило, в последний момент, когда, например, нужно продать дачу, садовый участок, но не ориентируемся на то, что сегодня закон даёт возможность просто и быстро зарегистрировать свой объект, а завтра всё уже может измениться. За одиннадцать месяцев текущего года по правилам «дачной амнистии» у нас зарегистрировано порядка 9 тысяч объектов.

– А недавно к «дачной амнистии» добавилась ещё и «гаражная»…

– Она стартовала с 1 сентября 2021 года. Теперь люди могут в упрощённом порядке оформить в собственность индивидуальные гаражи и земельные участки под ними. Но речь идёт только о капитальных сооружениях, у которых есть фундамент и стены: самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах под «гаражную амнистию» не подпадают. Воспользоваться «гаражной амнистией» смогут владельцы гаражей, их наследники и те, кто приобрёл гараж, возведённый до даты вступления в силу Градостроительного кодекса РФ (30 декабря 2004 года. – Прим. ред.). Такой гараж считается технически непростым объектом: земельный участок под гаражом, общие боковые стены… Но, на мой взгляд, сложность здесь минимальная. Новый закон содержит в себе хорошую норму – отсылку на региональное законодательство. Зная местные реалии, которые учитывались при предоставлении гаражей, есть возможность расширить круг документов, необходимых для признания их документами-основаниями для последующей регистрации прав и на гараж, и на землю. На 1 декабря в Свердловской области в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 51 объекте, подпадающем под «гаражную амнистию». Замечу, что «гаражная амнистия» – проект долгосрочный, также рассчитан до 2026 года.

Онлайн-общение в приоритете

– Страницы Управления Росреестра есть в разных социальных сетях – через них люди обращаются?

– Конечно. И комментарии в соцсетях не отключаем – наоборот, приветствуем, когда нам пишут. В будущем, возможно, перейдём только на онлайн-общение. В мессенджерах можно записаться на приём к специалисту, а тот может связаться с клиентом и ответить на все вопросы. Способов коммуникаций масса. Но начало нашей активности в соцсетях положил, как ни странно, офлайн-проект «Школа Росреестра».

– Который сейчас стал онлайн-проектом?

– Да. Еженедельные эфиры проводятся у нас по всем актуальным вопросам. Приглашаем специалистов из других ведомств: МУГИСО, Нотариальной палаты Свердловской области, администрации Екатеринбурга, Союза садоводов и так далее. Встречи проводим в формате видеоконференции, онлайн же распространяем информационные буклеты.

Создана мобильная форма для обращений граждан и юридических лиц, в одном из мессенджеров функционирует бизнес-канал в помощь тем организациям, у которых есть стремление перейти на электронное взаимодействие с Росреестром. Но мы сохраняем и привычный формат – такой приём ведётся в нашем офисе на улице Крестинского в Екатеринбурге.

Грядущие изменения

– К чему собственникам объектов недвижимости быть готовыми в 2022 году?

– В следующем году будет проведена внеочередная кадастровая оценка недвижимости. Не самая популярная, но необходимая процедура. Если на жилую недвижимость цены растут галопирующими темпами, то в отношении коммерческой этого не скажешь, хотя рост и в этом сегменте есть. Поэтому анализ рыночных цен поможет приблизить кадастровую оценку недвижимости к реальной.

Запросом общества был вопрос урегулирования информации об аварийности многоквартирных домов. То есть если дом или жилое помещение признаётся аварийным, подлежащим реконструкции или сносу, а также непригодным для проживания, то теперь органы местного самоуправления будут обязаны направлять эти сведения в Росреестр. А мы обязаны внести их в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Такой порядок упрощает процедуру купли-продажи жилья, делает её более прозрачной и защищает потенциального покупателя. Зная, что выбранный объект имеет статус аварийного, вероятнее всего, человек откажется от такой покупки и не совершит этот фатальный шаг.

Не был урегулирован вопрос, как возводить дома на землях сельскохозяйственного назначения. Теперь разрешается строить индивидуальные жилые дома на землях сельскохозяйственного назначения, если это необходимо для нужд крестьянского хозяйства. Уже в будущем году будет реализовано право регистрировать такие дома, в том числе по правилам «дачной амнистии». Безусловно, это правильное решение, которое в обществе давно ждали.

Также долгое время оставался больным вопрос о машино-месте. Когда была общая долевая собственность, мы не рассматривали машино-место как самостоятельный объект недвижимости. Но человек-то покупал каждый раз не долю, а конкретное место в конкретном паркинге с конкретной циферкой и нарисованными краской границами. Да, у него нет боковых стен, но он индивидуализируется другим образом… Сейчас наконец-то вопрос урегулирован законодательно. Поставлена точка и относительно максимального размера машино-места. Сегодня внесены изменения в закон о регистрации, согласно которым максимально допустимый размер машино-места не ограничивается.

Полезные электронные сервисы Росреестра «Земля для стройки». Это единый информационный ресурс по поиску и покупке земли, доступный на публичной кадастровой карте. Он значительно упрощает порядок получения земельных участков под строительство частных и многоквартирных домов. В онлайн-режиме можно выбрать подходящий земельный участок, получить сведения о нём, рассчитать потенциальную стоимость, спрогнозировать будущие налоги.

«Публичная кадастровая карта». Достаточно выбрать на карте нужный объект, чтобы узнать его кадастровый номер, адрес, координаты, год постройки и другие сведения общего доступа. Можно делать замеры, формировать ссылки для соцсетей с координатами точки или просто распечатать фрагмент карты со своим комментарием.

«Регистрация просто» – сервис позволяет в режиме онлайн сформировать пакет документов для любой операции с недвижимостью, даже самой нестандартной и сложной.

«Проверка электронного документа» – поможет сформировать выписку из ЕГРН и удостовериться в подлинности электронной подписи. Для этого необходимо загрузить файл выписки в определённом формате и ввести текст с картинки. Полученные сведения можно распечатать или сохранить как файл PDF.

Оформление недвижимости по экстерриториальному принципу Такая возможность появилась в 2017 году со вступлением в силу закона «О государственной регистрации недвижимости». Формат быстро стал популярным, так как помогает оформить недвижимость на расстоянии: подать документы на учёт и регистрацию можно в своём регионе, а регистрируемый объект при этом может находиться на другом конце страны. В рамках экстерриториального приёма за 11 месяцев 2021 года на территории Свердловской области принято 10 411 заявлений по государственному кадастровому учёту и (или) государственной регистрации прав на объекты, находящиеся в других субъектах России.

В Управление Росреестра по Свердловской области поступило из других регионов России 7 918 заявлений на осуществление учётно-регистрационных действий по объектам, находящимся в нашем регионе.

Основная статистика Управления Росреестра по Свердловской области: За девять месяцев текущего года на кадастровый учёт в нашем регионе поставлено 63 260 объектов (за всё время – 4 712 978): земельных участков – 17 246 (за всё время – 1 356 872);

зданий – 12 729 (909 538);

помещений – 23 498 (2 237 537);

сооружений – 3 548 (172 451);

машино-мест – 5 954 (26 167);

объектов незавершённого строительства – 270 (10 291);

единых недвижимых комплексов ­– 15 (122). Зарегистрировано 390 322 прав собственности (за всё время – 4 705 764): на земельные участки – 93 235 (1 097 540);

на здания – 61 183 (771 275);

на помещения – 218 939 (2 711 281);

на сооружения – 6 400 (95 018);

на машино-места – 9 704 (20 765);

на объекты незавершённого строительства – 846 (9 768);

на единые недвижимые комплексы – 15 (117).