Екатеринбуржцы через суд вернули 120 тысяч рублей за отменённый концерт Стинга

Екатеринбуржцы смогли добиться через суд возврата денег за отменённый концерт STING.MY SONGS TOUR. Фото: Галина Соловьёва.

Екатеринбуржцы смогли добиться через суд возврата денег за отменённый концерт STING.MY SONGS TOUR, который должен был состояться в сентябре 2020 года. Супруги заплатили за пять билетов 120 тыс. рублей.

В августе 2020 года концерты Стинга были официально отменены в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Никита и Юлия П. обратились в ООО "Культурная Служба", которое занималось продажей билетов, чтобы уточнить, состоится ли концерт в Екатеринбурге. Внятного ответа в компании дать не смогли, и супруги решили написать заявление об отказе от билетов. В свою очередь продавец билетов не стал возвращать средства, ссылаясь на то, что официально концерт ещё не отменён.

Через три месяца, уже после отмены концерта, компания также не смогла удовлетворить требование супругов из-за того, что у них не было официального письма о порядках и сроках возврата средств. Затем в рамках досудебной претензии в ООО "Культурная Служба" было направлено требование о возврате суммы по договору и выплате неустойки в связи с отказом от договора, но ответа не последовало.

Иск о возврате денег за билеты был подан в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Супруги требовали взыскать с компании стоимость билетов, проценты за пользование чужими деньгами, штраф и компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил требования истцов частично: истцам вернули 120 тыс. рублей за сами билеты, 4 693 рубля в качестве процентов за пользование чужими деньгами, по 5 тыс. рублей каждому супругу за компенсацию морального вреда, штраф в размере 64 846 рублей и расходы по оплате госпошлины в размере 300 рублей.

Ответчик обратился с апелляционной жалобой в Свердловский облсуд. Судебная коллегия по гражданским делам не нашла оснований для отмены состоявшегося решения, сообщает пресс-служба областного суда.

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