ВЦИОМ: россияне готовы потратить на празднование Нового года в среднем 15 830 рублей

В нынешнем году россияне планируют потратить в новогодние праздники на 20% больше, чем годом ранее. Фото: Алексей Кунилов.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса россиян, касающегося празднования Нового года. В среднем жители страны готовы потратить на подготовку к празднику и развлечения 15 830 рублей.

В нынешнем году россияне планируют потратить в новогодние праздники на 20% больше, чем годом ранее. Тогда средний объём запланированных расходов составлял 13 245 рублей. В среднем траты на подарки составят 5 369 рублей, на новогодний стол - 5 748 рублей, на культурные и спортивные развлечения, рестораны и походы на новогодние мероприятия - 4 713 рублей, говорится на сайте ВЦИОМ.

Подавляющее большинство жителей России - 78% - будут отмечать Новый год дома, 8% россиян отправится в гости, 5% пойдут в клубы и рестораны, ещё 4% никак не планируют отмечать праздник.

Около 30% россиян будут дарить на Новый год алкогольные напитки, конфеты и деликатесы, при этом только 8% опрошенных хотели бы получить соответствующие подарки. Далее в списке самых популярных подарков идут: игрушки (25%), деньги и сувениры (по 18%), косметика и парфюмерия (17%). Сильнее всего россияне хотят получить в подарок деньги (16%), туристическую путёвку (15%) и мобильный телефон (11%).

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