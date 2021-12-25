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Через интернет сегодня можно сделать практически всё – заказать доставку товаров, записать ребёнка в школу, получить медицинскую консультацию. Или, например, зарегистрировать недвижимость. О том, как это сделать и какие ещё вопросы с Росреестром можно решить в режиме «онлайн», «Облгазете» рассказал руководитель Управления Росреестра по Свердловской области Игорь ЦЫГАНАШ.

У знаменитого советского клоуна Юрия НИКУЛИНА, выступавшего в тандеме с Михаилом ШУЙДИНЫМ, когда-то была популярная реприза «Продавцы яблок». Актёры всё время громко задавались вопросом: «Какой сорт яблок? Какой сорт яблок?». Сегодня уральские селекционеры могут дать ответ – однозначно Никулинка. На свердловской селекционной станции садоводства разработали сорт, который решено назвать в честь артиста. Подробности – в материале Дианы ХРАМЦОВОЙ.

27 декабря исполнилось бы 50 лет Сергею БОДРОВУ-младшему. Его жизнь трагически оборвалась 20 сентября 2002 года. Про него уже написано так много, что, кажется, ничего нового и не скажешь. Но можно вспомнить. Например, историю единственного визита актёра на Урал в 1998 году…

Новый год – время подведения итогов. Вчера на приёме в честь представителей общественности Евгений КУЙВАШЕВ рассказал об успехах области в строительстве, здравоохранении и волонтёрстве. Несмотря на ковидное время, в регионе создавали рабочие места и открывали новые предприятия, строили школы, детские сады, больницы и дороги. Предлагаем подвести итоги вместе с главой региона.