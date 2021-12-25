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Общество
25 декабря 2021, 16:27

Уроженец Екатеринбурга обманул World of Tanks на 670 миллионов рублей

Геймер

Мужчина продавал боты, которые позволяли выигрывать битвы в игре. Фото: Александр Зайцев

Уроженец Екатеринбурга продавал боты для компьютерной игры World of Tanks, которые позволяли выигрывать бои. Из-за нечестных сражений компания потеряла 670 млн рублей.

Александр Кирсанов за несколько лет продал тысячи пакетов с ботами и специальными программами, которые позволяли игрокам получать нечестные преимущества перед соперниками.

"После несанкционированного вмешательства в программу в бою с онлайн-оппонентом игрок мог пользоваться автоприцелом или вовсе поставить игру в авторежим. В первом случае программа сама находила наиболее уязвимые места противника. Из-за этого игроки, использовавшие бота, получали нечестное преимущество", - пишет "Коммерсант"

Цена таких ботом варьировалась от 25 рублей за 150 сражений до 2125 рублей за 15 тыс. боёв. Нанесённый ущерб компании Wargaming, которая является разработчиком игр, в том числе World of Tanks и World of Warships, оценивается в 670 млн рублей.

На Александра Кирсанова завели уголовное дело по ч. 2 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ). Его рассматривает Черёмушкинский суд Москвы. Это первое уголовное дело за несанкционированное вмешательство в игровую индустрию. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Областная газета Свердловской области

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