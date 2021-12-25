Вячеслав Володин назвал топ-10 самых важных законов, вступающих в силу с 2022 года

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о 10 самых значимых принятых законах. Они вступят в силу с 1 января 2022 года.
Среди важных решений, одобренных в этом году депутатами:
- увеличение маткапитала (будет ежегодно индексироваться с 1 февраля по фактической инфляции),
- налоговый вычет на спорт (можно будет вернуть 13%, но не более 120 тысяч рублей за занятия фитнесом),
- "приземление" IT-гигантов (иностранные IT-компании с аудиторией более 500 тыс. человек в сутки должны будут открыть в России свои представительства или филиалы),
- выплаты на детей до трёх лет (пособие увеличится до одного прожиточного минимума; вырастет число семей-получателей - выплата будет назначена, если среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов в год обращения),
- защита животных (запрещается работа зоопарков, зоотеатров, океанариумов, дельфинариев без лицензии),
- информирование о льготах (граждане смогут узнавать о мерах соцподдержки при личном посещении органов власти и местного самоуправления и МФЦ. Пока они могут это делать через Госуслуги),
- назначение пенсии по инвалидности без заявления,
- вызов экстренных служб (единый номер вызова - 112 - заработает по всей стране).
"Также мы защитили права людей, не желающих проходить биометрию. Если гражданин не хочет использовать такие персональные данные для идентификации, это не сможет стать основанием для отказа в предоставлении государственных и муниципальных услуг", - написал в своём телеграм-канале Вячеслав Володин.
В топ-10 самых важных законов, по мнению председателя Госдумы, входит также нововведение, позволяющее ограничить выдачу необеспеченных потребительских кредитов и займов. "Это решение обосновано сложившейся ситуацией на рынке потребительского кредитования: 30% граждан, имеющих кредит, отдают более 80% своего дохода, в итоге попадают в финансовую зависимость", - пояснил глава нижней палаты парламента. Он также пообещал напомнить и о других принятых законах, вступающих в силу в следующем году.