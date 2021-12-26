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Общество
26 декабря 2021, 15:04

На льду Преображенского пруда в Академическом появилось новогоднее поздравление

Надпись на снегу

Надпись на снегу выкладывали из снега. Фото: Юрий Ломакин

В Академическом на льду Преображенского пруда появилась надпись. Новогоднее поздравление выложили из снега.

Рисунок на льду появился в рамках экологической социальной акции "Добрая открытка". Её создали сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и Уральской базы авиационной охраны лесов, сообщает департамент информполитики региона.

Акция организована, чтобы привлечь внимание жителей к экологическим проблемам: сохранению водных ресурсов, чистоте водоёмов, охране окружающей среды. К созданию поздравления могли присоединиться все желающие.

Напомним, в преддверии Нового года в Нижнем Тагиле "зажгли" автоёлку из 450 машин.

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Областная газета Свердловской области

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