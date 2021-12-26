Власти России выделили 5 миллиардов на модернизацию отделений почты в сёлах и труднодоступных местностях

В отдалённых территориях большие проблемы с почтой. Фото: Галина Соловьёва

Правительство России направит 5 млрд на обновление отделений почтовой связи. Модернизация пройдёт в сёлах и труднодоступных местностях.

Деньги выделят до конца этого года. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно опубликовано на сайте Правительства РФ.

"Эти средства позволят привести в нормативное состояние почти 1,2 тыс. почтовых отделений, в том числе оснастить их новой мебелью и оборудованием. При необходимости могут быть построены и быстровозводимые здания", - говорится в сообщении.

Министерству цифрового развития поручено держать этот вопрос на постоянном контроле. В течение ближайших трёх лет планируется обновить 25 160 почтовых отделений, расположенных в сельской и труднодоступной местностях. Сейчас износ более половины из них превышает 50%.

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