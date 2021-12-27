Евгений Куйвашев обратился к свердловчанам в День спасателя

Российские спасатели отмечают профессиональный праздник. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 27 декабря в России отмечается День спасателя. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральских пожарных с профессиональным праздником. Глава региона напомнил, что в этом году они участвовали в ликвидации 8 ЧС, сотен происшествий и тысяч пожаров.

"Особенно стоит отметить доблестную работу сотрудников Главного управления МЧС России по Свердловской области во время весеннего половодья и пожароопасного периода в нашем регионе. Благодаря своевременным и чётким действиям спасателей не было допущено перехода лесных пожаров на населённые пункты и объекты инфраструктуры, обеспечена безопасность людей", - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Губернатор также рассказал, что правительство Свердловской области стремится поддержать работу спасателей: укрепляется материальнотехническая база, спасательный корпус оснащается необходимым оборудованием, оказывается помощь в развитии добровольных пожарноспасательных дружин. Глава Среднего Урала также назвал основные качества спасателей - это мужество, отвага, самообладание и выдержка, способность чётко и оперативно действовать в непростых и опасных условиях.

"Уважаемые спасатели и ветераны МЧС России! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Благодарю вас за самоотверженный труд, отличную службу, весомый вклад в обеспечение безопасности уральцев и социально экономическое развитие региона. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в вашем ответственном и важном деле!", - говорится в поздравительном обращении Евгения Куйвашева, опубликованном в свежем номере "Областной газеты".

Поблагодарил спасателей за работу и Президент России Владимир Путин в рамках видеообращения. Он отметил, что наши спасатели по уровню профессионализма, опыту, скорости и качеству решения сложнейших задач являются одними из лучших в мире. Глава государства вспомнил и о погибших спасателях в этом году. Среди скончавшихся героев Владимир Путин назвал "мужественных, бесстрашных горноспасателей, погибших на шахте "Листвяжная", и министра, генерала армии Евгения Зиничева.

Читайте также:

Названа сумма ущерба от лесных пожаров в Свердловской области в 2021 году.

Артём Шкинев стал лучшим спасателем Свердловской области.