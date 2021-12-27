На 65-м году жизни скончался озвучивший Дамблдора актёр дубляжа Андрей Ярославцев

Андрей Ярославцев актёр болел коронавирусом. Фото: страница в соцсетях Дмитрий Череватенко.

Умер озвучивший Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере актёр дубляжа Андрей Ярославцев. Ему было 64 года.

Как рассказал его коллега Дмитрий Череватенко в соцсетях, актёр болел коронавирусом.

"Вроде вот только совсем недавно снимали с Андреем новый выпуск, он делился своей житейской мудростью, а потом раз.. и человека нет. Кошмар... Давайте почтим память этого актера, скажем спасибо за всё", - говорится в сообщении.

Досье

Андрей Ярославцев родился 6 августа 1957 года в Москве. В 1978 году окончил Театральное училище имени Щукина. В том же году был принят в группу Театра имени Вахтангова.

Позже начался его путь в дубляже. За свою карьеру он озвучил порядка 240 кинокартин. Голосом Андрея говорят такие персонажи, как: Оптимус Прайм (Трансформеры), Альбус Дамблдор (Гарри Поттер), Гимли (Властелин колец).