В Нижнем Тагиле обнаружен незаконный крематорий

Для пресечения незаконной деятельности природоохранная прокуратура обратилась в суд. Фото: Павел Ворожцов.

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура проверила информацию о незаконном размещении крематория в Нижнем Тагиле. Соответствующее оборудование обнаружено в нежилом здании на земельном участке, расположенном по улице Трикотажников.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, данный участок, находящийся в собственности физлица и использующийся ООО "Альянс", находится в зоне производственно-коммунальных объектов. Ритуальная деятельность на нём не предусмотрена.

Таким образом, эксплуатация крематория нарушает требования статей 4 и 16 ФЗ от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (ст. 4 - места погребения; ст. 16 - санитарные и экологические требования к размещению мест погребения). Кроме того, в нарушение федерального законодательства установлено отсутствие разработанных и согласованных с уполномоченными органами проекта нормативов допустимых выбросов, проекта санитарно-защитной зоны.

"Использование собственниками и ООО "Альянс" здания и земельного участка для кремации без разрешительной документации создают реальную угрозу причинения вреда окружающей среде, жизни и здоровью граждан", - говорится в сообщении. Для пресечения незаконной деятельности природоохранная прокуратура обратилась в суд. Также подано заявление с требованием запретить поставку газа для функционирования кремационного оборудования.

Результаты рассмотрения иска и заявлений о принятии судом обеспечительных мер находятся на контроле прокуратуры.