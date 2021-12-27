Главная магистраль Уралвагонзавода стала "проспектом Трудовой Доблести"

На "Уралвагонзаводе" появился "проспект Трудовой Доблести". Фото: Алексей Кунилов.

На Уралвагонзаводе (УВЗ) появился "проспект Трудовой Доблести". Ещё три улицы предприятия назвали в честь заслуженных работников УВЗ - Сергея Панфилова, Владислава Щербакова и Михаила Шпака.

"Это название - "проспект Трудовой Доблести" - в честь всего огромного трудового коллектива: бывших и настоящих уралвагонзаводцев, молодежи и ветеранов, рабочих, инженеров и конструкторов", - такие слова главного инженера Уралвагонзавода Павла Слободяника приводит пресс-служба УВЗ.

На "проспекте Трудовой Доблести" располагаются цеха вагоносборочного, механосборочного, металлургического и вспомогательного производств завода, а также УКБТМ. Тут же находится и 843-метровый вагонный конвейер, с которого сошло более 1 млн вагонов. В годы Великой Отечественной войны на нём было собрано почти 26 тысяч знаменитых танков Т-34.

"Трудовые успехи и трудовая доблесть – синонимы, объединение всего, что было наработано и реализуется сегодня в цехах завода", – подчеркнул генеральный директор Концерна УВЗ Александр Потапов. Он отметил, что традиция называть улицы предприятия именами великих работников Уралвагонзавода продолжится.

Ранее "Областная газета" писала, что Президент РоссииВладимир Путин подписал указ "О присвоении почётного звания РФ "Город трудовой доблести". Звание присвоено 20 городам, в том числе двум свердловским - Екатеринбургу и Нижнем Тагилу. Сообщали мы и о том, что глава государстваподписал указ о награждении коллектива Уралвагонзавода почётным знаком РФ "За успехи в труде". В 2021 году завод отметил своё 85-летие. Также наше издание рассказывало, что к юбилею нижнетагильского танкостроительного предприятия выпустили конверты с литерой "А" тиражом миллион экземпляров.