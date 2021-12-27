Екатеринбургский зоопарк получил лицензию на содержание животных

Решение о выдаче бессрочной лицензии принято Россельхознадзором. Фото: Владимир Мартьянов.

Екатеринбургский зоопарк получил лицензию на деятельность по содержанию и использованию животных. Документ необходимо было получить до конца года.

Ранее "Областная газета" уже писала, что процедуру лицензирования должны пройти организации, которые содержат животных в культурно-зрелищных целях (зоопарки, зоосады, цирки, дельфинарии, океанариумы). Это требование обусловлено постановлением Правительства РФ №1938 от 30 декабря 2019 года.

В Свердловской области работают 37 контактных зоопарков, 2 цирка, 2 зоопарка, один океанариум.

В мае лицензия была только у Океанариума (Екатеринбург). Тогда же совместную заявку планировали подать филиалы Росгосцирка в уральской столице и Нижнем Тагиле. Директор зоопарка Светлана Прилепина говорила о том, что зверинец подаст заявление не раньше осенне-зимнего периода.

Как говорится в документе, размещённом на сайте зоопарка, решение о выдаче бессрочной лицензии принято Россельхознадзором.